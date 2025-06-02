馬英九等人被控三中案 高院抽籤陳文貴陪席法官

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（中央社記者劉世怡台北2日電）前國民黨主席馬英九等人涉低價出脫三中及舊黨部大樓一審獲判無罪，檢方提上訴，二審高院審理中。高院合議庭陪席法官許文章今天退休生效，經抽籤抽中法官陳文貴出任陪席法官。

台灣高等法院指出，原合議庭陪席法官許文章今天退休生效，高院於下午4時，在司法大廈2樓法官研究室，依法官會議決議，以人工抽籤方式抽選陪席法官，並抽中法官陳文貴擔任陪席法官。本案合議庭配置，審判長為曾淑華，陪席法官為陳文貴、受命法官李殷君。

全案緣於，台北地檢署起訴指出，馬英九、前中投董事長張哲琛、前總經理汪海清在三中（中視、中影、中廣）交易及舊黨部大樓案中，涉嫌以低價及非常規交易方式出脫具不當取得爭議的黨產，造成國民黨新台幣72億餘元的損害，民國107年7月間依證券交易法的非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌起訴3人。

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一審台北地方法院認定檢察官舉證不足，且馬英九不具違反證交法身分，110年10月27日判決馬英九無罪；張哲琛、汪海清也獲判無罪。

檢察官提起上訴，二審由台灣高等法院審理。二審首度開庭時，馬英九、汪海清否認犯罪，張哲琛採無罪答辯。（編輯：方沛清）1140602