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立院考察台南4區創生計畫 促跨部會協調助修正送案

2025/6/2 18:57（6/2 19:41 更新）
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民進黨立委陳亭妃（後中）2日參與立法院台南地區經濟建設概況考察行程，要求相關單位加速協調，協助地方創生計畫核定。（陳亭妃服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月2日
民進黨立委陳亭妃（後中）2日參與立法院台南地區經濟建設概況考察行程，要求相關單位加速協調，協助地方創生計畫核定。（陳亭妃服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月2日
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（中央社記者楊思瑞台南2日電）民進黨立委陳亭妃今天參與立法院台南地區經濟建設概況考察行程，盼中央與地方各單位針對柳營、下營、善化、大內4區地方創生計畫加速協調並協助修正，讓計畫順利進行。

陳亭妃表示，地方創生一直是她關注焦點之一，特別從中央政府推動地方創生後，台南也自去年起陸續有7個行政區提出創生提案，立法院經濟委員會今日排定考察，正是針對其中尚未正式核定的4個區域，邀請中央與地方政府溝通協調，盼加速地方創生效率。

她說，考察行程包含柳營區「酪農永續．圈在一起」柳營酪農永續地方創生行動、「Chillwin綠能循環品牌」、「藝術農村營造新願景」、「觀光人文廊道串聯計畫－柳營國小通學步道改善工程」等計畫；下營區「青銀攏A贏」地方創生計畫；善化區「再現灣裡風華共築宜居新城」計畫；以及大內區「大內品牌酪地深根」計畫。

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陳亭妃強調，地方創生經常遭遇跨部會行政程序問題，因此呼籲地方提案單位應加速整合、排除障礙，並要求中央主管機關國發會全力支持地方創生、協助跨部會資源協調，各主管機關應於1個月內協助地方政府及提案單位修正計畫內容，再送交國發會審議。

國發會人員在參與會勘後表示，收到各單位完整創生計劃後，將立即召開工作會議進行核定。（編輯：陳仁華）1140602

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