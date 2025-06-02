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前中共中央軍委副主席許其亮病逝 享壽75歲

2025/6/2 19:29
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（中央社台北2日電）新華社報導，前中共中央軍委副主席許其亮因病於今天中午12時12分在北京逝世，享壽75歲。報導並以「中國共產黨的優秀黨員」，「久經考驗的忠誠的共產主義戰士」，「中國人民解放軍的卓越領導人」等詞彙形容許其亮。

根據公開資料，出身中共空軍的許其亮1950年3月生，山東臨朐人，1966年7月入伍，1967年7月加入中共，畢業於共軍空軍第五航空學校，曾擔任飛行員。1993年起歷任空軍副參謀長、參謀長、瀋陽軍區副司令員兼瀋陽軍區空軍司令員、共軍副總參謀長、空軍司令員。

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許其亮2007年6月晉升為空軍上將，同年並晉升中共中央軍委委員，仍兼空軍司令員；2012年再晉升為排名第2的中共中央軍委副主席，並成為中共中央政治局委員；2017年續任軍委副主席（排名升為第1）及政治局委員；2022年10月中共20大後雙雙卸任，自此退休。

報導並以「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，無產階級軍事家，中國人民解放軍的卓越領導人」等詞彙形容許其亮。（編輯：邱國強）1140602

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