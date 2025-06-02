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紙風車端午連假無休 「台灣幻想曲」感動南部觀眾

2025/6/2 09:53（6/2 10:06 更新）
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紙風車劇團開啟368藝術工程第三輪「永續啟航」，端午連假沒有休息，全團在屏東與台南演出「台灣幻想曲」。（紙風車劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月2日
紙風車劇團開啟368藝術工程第三輪「永續啟航」，端午連假沒有休息，全團在屏東與台南演出「台灣幻想曲」。（紙風車劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月2日
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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）從2024年開始，紙風車劇團開啟368藝術工程「永續啟航」第三輪，端午連假也無休，全團在屏東與台南演出「台灣幻想曲」，感動南台灣3000名大小朋友。

根據紙風車劇團發布的新聞資料，紙風車在5月31日、6月1日的端午節連假，分別在屏東縣東港鎮東光國小及台南市新市區新市國小，帶來「台灣幻想曲」演出。這兩場演出分別由「健康益友股份有限公司」、「拓和工程股份有限公司」及各界熱心人士贊助。

「台灣幻想曲」是去年在兩廳院演出的特別版，連結5段不同形式的表演，「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰，當孩子聽到唐吉軻德問：「我們還可以嗎？」，全場一起大聲回答：「可以」；「身體練習曲」結合肢體動作與世界名畫，展現力與美，特別讓孩子看得發出陣陣驚呼。

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「剩食的逆襲」是全新製作的互動單元，計畫透過未來300多場演出，推廣愛惜食物、不浪費的永續觀念，有母親特別跟紙風車分享，「孩子遇到不喜歡的紅蘿蔔時，都會想一下，深怕食物生氣氣。」；「後山天使」講述台東基督教醫院創院院長「譚爸」譚維義的故事，傳達愛與關懷，最後以「慶典的喜悅」黑光秀收尾。

紙風車劇團團長任建誠表示，368藝術工程開始第三輪，再度全台跑透透，每次看到看戲的孩子們開心的笑臉，再累都覺得很值得，「目前已進行到第13場，仍需要大家一起支持。看到這麼多家庭帶著孩子來觀賞戲劇，大家一起讓藝術扎根，送在地的孩子們接觸藝術的第一哩路。」（編輯：李淑華）1140602

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