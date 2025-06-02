台東「天空之鏡」海灘高中生遭浪捲走 海陸空搜救

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（中央社記者李先鳳台東縣2日電）台東知名景點「天空之鏡」都歷海灘今天下午1名高中生被大浪捲入海中，不見蹤影，同行者趕緊報案，海巡、警消獲報後，已出動橡皮艇與空勤直升機進行海陸空搜救。

海巡署東部分署表示，下午3時56分接獲民眾報案，於都歷土地公廟旁海域疑似有民眾溺水，立即啟動岸海聯合機制，通報第十五海巡隊、第一三岸巡隊及台東縣消防局成功大隊成功消防分隊及空中勤務總隊勤務第三大隊第三隊人員，前往現場救援。

海巡人員馳赴現場，經與現場報案民眾了解案情，為4名民眾在近岸海域戲水，上岸後發現其中1人不見蹤影，疑似遭海流帶離岸際。

目前由第十五海巡隊巡防艇及成功消防分隊橡皮艇於海面上搜尋任務，海巡人員攜帶浮水拋繩袋、魚雷浮標等救生裝備實施岸際搜尋；空勤直升機於附近海域展開空域協尋，共動員巡邏車7輛、巡防艇2艇、搜索人員27人、消防橡皮艇1艘及空勤1架次，持續搜索。

第一三岸巡隊呼籲，夏季戲水活動頻繁，民眾至岸際、港區從事海域活動時，務必提高警覺、注意安全；如發現溺水事件，立即撥打海巡署「118」報案專線，即時派員救援。

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另外，5月30日23歲墨西哥籍男子Diego Dorantes Sanchez在綠島大白沙海灘附近戲水時失聯，至今下落不明，家屬與親友透過社群廣發協尋訊息，懸賞5萬美元（約新台幣150萬元）找人。

協尋啟事表示，Diego（迪亞哥）身高約172cm，深棕色皮膚，黑色短捲髮、棕色眼睛，背上有仙人掌紋身，失蹤時穿著黑色短褲，佩戴銀色金屬CASIO手錶。推測Diego可能因海流漂往日本沖繩縣的八重山群島，特別是與那國島、石垣島或其他周邊海域。（編輯：李亨山）1140602