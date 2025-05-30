外籍人士綠島戲水 墨西哥男子失蹤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣30日電）端午節連假綠島湧入人潮，墨西哥籍男子和友人在大白沙戲水失蹤，海巡和警消人員動員陸海空搜尋。

海巡署東部分署第13岸巡隊今天下午發布新聞稿表示，東部分署第10巡防區指揮部於今日下午1時48分接獲台東警察局轉118通報，有外國籍民眾於綠島大白沙岸際戲水，上岸後墨西哥籍男子未歸。

第13岸巡隊表示，綠島安檢所人員獲報後馳赴現場，於下午2時抵達，與現場報案民眾了解案情，經詢問有匈牙利籍女子、印度籍男子、墨西哥籍男子等人於綠島大白沙近岸戲水，上岸後，墨西哥籍男子不見蹤影，疑似遭海流帶離岸際。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第15海巡隊綠島分隊巡防艇PP-10086艇緊急出勤投入搜尋任務；海巡人員攜帶浮水拋繩袋、魚雷浮標等救生裝備，配合海巡署優選規劃系統分析，著重點區域搜尋，動員量能計巡邏車1輛、巡防艇1艘及搜索人員13員，與民間友好漁船計5船，持續於現場展開搜索。

同時中華民國海上救生協會台東分會、台東警察局綠島分駐所及台東消防局台東大隊綠島消防分隊共同投入救援。截至下午4時沒有進一步消息。（編輯：龍柏安）140530