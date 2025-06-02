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華南青少棒北市擊敗台東 高雄再見盜本壘逆轉勝

2025/6/2 18:36（6/2 19:31 更新）
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114年華南金控盃全國青少棒錦標賽台北市隊2日與台東縣隊交手，北市終場以5比3搶勝，先發投手陳宥廷（圖）投2.1局失3分、無關勝敗。中央社記者謝靜雯攝 114年6月2日
114年華南金控盃全國青少棒錦標賽台北市隊2日與台東縣隊交手，北市終場以5比3搶勝，先發投手陳宥廷（圖）投2.1局失3分、無關勝敗。中央社記者謝靜雯攝 114年6月2日
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）華南青少棒賽台北市隊今天與台東縣隊交手，北市6局下靠官上竣關鍵安打送回2分超前，終場以5比3搶勝；高雄市今天與台中交手，最後一局攻下6分，靠再見盜本壘以7比6逆轉勝。

114年華南金控盃全國青少棒賽台北市今天與台東縣交手攻勢往來，台北市2局下靠著安打、保送、失誤先跑回1分，孫佐適時安打送回第2分。

台東縣隊3局上反攻，林聖霆適時安打先追回1分，林恩內野安打送回追平分，再靠著野手選擇跑回超前分；台北市隊3局下再起攻勢，郭宇恩適時安打幫助球隊扳平比數。

兩隊5局打完3比3僵持不下，6局下北市首名打者選到四壞保送，黃子齊二壘打推進，官上竣關鍵安打、一棒送回2分、幫助球隊再度要回領先，台東縣隊7局上沒能追回分數吞敗。

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台北市隊先發投手陳宥廷投2.1局失3分、無關勝敗，李承恩中繼4局無失分、拿下勝投，林品佑後援0.2局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，有救援成功。

高雄市隊今天與台中市隊交手，7局上打完高雄市隊1比6落後，高雄市7局下追分，單局5安、1保送、對手1次守備失誤，一口氣攻下6分，以再見盜本壘逆轉搶勝。（編輯：方沛清）1140602

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