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建商推案闢新道路 完工後基隆迴車塔不再供通行

2025/6/2 19:13
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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）建商擬在基隆虎仔山開發建案規劃新闢道路，施工期間居民常通行的「迴車塔」捷徑將封閉7個月，居民憂心將造成不便，且道路完工後，迴車塔山下出入口因有高低差將不再供通行。

建商日前召開說明會時，在現場播放計畫道路完工後動畫，主線道長度約300公尺，從山下的中山二路51巷（也是迴車塔出入口）進出隧道，雙向各有1車道，且隧道高度可供消防車、公車通行，兩側也將施作人行道，隧道盡頭銜接至麗寶大觀社區旁現有道路的華興街53巷，至於原先供車輛通行的「迴車塔」，建商表示完工將不再供車輛通行。

民進黨基隆市議員施偉政今天在施政總質詢表示，建商在說明會指工期長達1380日曆天，期間迴車塔將封閉210日曆天，封閉期間，居民僅能循健民街、通仁街下山進入主幹道，對居民非常不便，已造成居民恐慌並一致表達反對。

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市府工務處表示，建商開完地方說明會，蒐集民代和民眾意見後，會提出修正計畫送審，將交通影響降至最低，經過道安會報審查通過後，施工前仍會要求建商辦理開工前地方說明會，妥善溝通地方居民憂慮事項後，工務處才會核准施工，開闢計畫道路。

東帝士集團於民國83年規畫在基隆虎仔山蓋住宅大樓，為解決山上住戶通行問題及地勢陡峭的高低落差，申請興建迴車塔。5層樓高建物外觀如一座立體停車場，塔內螺旋狀構造供車輛迴旋爬升，上、下行車道分開，上行繞16個彎，下行則繞12個彎，內部約300公尺長道路，車輛能快速上下山，增加居民通行便利性，成了基隆市獨有交通奇景。（編輯：方沛清）1140602

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