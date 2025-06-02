陳可嘉「家的呼喚」世界首演 旅日客家鄉親感動

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（中央社記者楊明珠東京2日專電）NSO國家交響樂團「來自台灣」日本巡演音樂會今晚首度在東京演出，曲目包括由客家委員會委託台灣作曲家陳可嘉譜寫的「家的呼喚」是世界首演。東京崇正公會會長李克順表示「非常感動，很感謝客委會」。

繼5月31日在熊本、6月1日在大阪之後，NSO國家交響樂團今晚在東京知名的三得利音樂廳演出、4日將在東京歌劇城音樂廳演出。

今晚演出曲目，包括由小提琴家黃俊文演奏貝多芬「小提琴協奏曲」、世界首演客委會委託作曲家陳可嘉創作的「家的呼喚」，以及金希文「第五號交響曲—向李登輝總統致敬」的第3與第4樂章。

「家的呼喚」是以知名客家醫師詩人曾貴海的客語詩「歸來去」為發想譜寫的合唱曲，也是陳可嘉正在譜寫的交響曲中的其中一個樂章。

陳可嘉對於作品「家的呼喚」能第一次在東京三得利廳首演，感到非常榮幸。她還說：「此曲是世界首演，所以我很期待又緊張。」

她表示，「也很高興這次寫的合唱作品是用曾貴海醫師的客語詩，再加上我媽媽是客家人，這幾年因為客委會委託創作的關係，也在台灣的客家庄做了一些駐村計畫。因這次的委託創作，我特別到媽媽的家鄉拜訪，一連串過程讓我跟這塊土地、這個家鄉，還有客家文化和客語做重新的思考與連結，覺得很有意義」。

陳可嘉為了解曾貴海的詩作，花心力閱讀曾貴海的作品和生平，還特別讓媽媽和親戚們用4縣腔的客語朗讀曾貴海的客語詩「歸來去」，讓她可更容易將音樂與詩詞文字結合起來。藉由創作讓她睽違20多年，重返南投客家庄老家。

「家的呼喚」一曲，陳可嘉先以雙簧管帶出電影場景的氛圍感，接著用小號模仿嗩吶，營造客家八音的質感，並透過弦樂撥奏描寫山歌的節奏，希望喚起觀眾心中對於自己家鄉的意象。

今晚有很多旅居日本的東京崇正公會客家鄉親前來聆聽這場音樂會。陳可嘉在音樂會前受訪時被問及「想要對客家鄉親說什麼話嗎？」

她表示，「我也很好奇他們的反饋會是什麼？我在做這曲子時，我想尊重曾貴海醫師，他的作品有華語、台語、客語，所以我這次的目標是希望客家人，說這個語言的客家人能夠聽得懂這詩詞的傳達。很希望他們能來反饋，他們能夠聽得懂，這樣我就會很高興」。

東京崇正公會會長李克順夫婦、出納福田友美與女兒都覺得享受了一場美好的音樂會。李克順對中央社表示，「我非常高興，我們台灣的國家交響樂團唱了一首客家的『家的呼喚』，是我們客家委員會代表推薦的歌曲，聽了之後，我非常感動，感謝我們的客委會」。

今天在音樂會開演前，駐日代表李逸洋和日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠在貴賓室有短暫會談。李逸洋告訴安倍昭惠今晚的表演有安排客家歌曲，安倍昭惠問「客家有何特色」，李逸洋特別介紹說客人有「硬頸精神」，勤奮、努力。

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李克順得知此事後對中央社表示，「感謝李大使有特別向安倍昭惠夫人介紹我們客家的『硬頸精神』，我非常高興。我還要加個「硬腳掌筋」精神（代表肯幹、肯跑、肯拚）」。

李克順說，「今晚在東京三得利廳的這場台日交流，讓日本人和我們在日的華僑都能來欣賞這音樂會，我非常高興、非常感謝」。（編輯：高照芬）1140602