女團紫月光一曲練唱近百次 首支慢歌迎畢業季

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（中央社記者陳怡璇台北2日電）女團紫月光推出新單曲「嘿，好久不見」，成為畢業歌新寵兒，成員透露為投入更多感情，每次練唱都唱到快100次；最近常受邀校唱的她們曾一天跑5間學校。

唱片公司今透過新聞稿分享，由「未來少女」選秀出身的女團紫月光，加盟新東家本質娛樂，昨天推出最新單曲「嘿，好久不見」，是成團以來的第一支慢歌，適逢畢業季，在校園間迅速擴散，被譽為2025新一代畢業歌。

紫月光回憶一聽到Demo時就被感動哭，配唱時則在製作人的情緒帶領下，要女孩們想像在一個空蕩蕩的房間，讓思緒回到想念的親人身邊，當場逼哭成員們。

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紫月光說，因為這首歌需要用到非常多情感演唱，每次練唱都是唱了快100次，在畢業典禮演唱這首歌時，看到全場打開手電筒一起揮舞，看到台下變成燈海的那一刻非常感動。

紫月光近期頻頻受邀校唱，更有一天內締造連趕5間學校的紀錄，雖然很累，但每次看到全場學生的笑容，就瞬間充電完成。（編輯：李亨山）1140602