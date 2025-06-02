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被指搭公務車喬好友訴訟 前法務部長蔡清祥否認

2025/6/2 18:28
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（中央社記者劉世怡台北2日電）民眾黨立委黃國昌今天指稱，法務部前部長蔡清祥2021年9月17日上班時間搭公務車陪好友喬私人訴訟。蔡清祥回應，不知被指控的地點在哪，他當天整天在立法院備詢，有照片為證。

民眾黨立法委員黃國昌今天於立法院司法及法制委員會指出，前法務部長蔡清祥於2021年9月17日上班時間，搭乘公務車陪同好朋友喬私人訴訟，他要檢舉此案，要求法務部1週內將蔡清祥當時有無請假、公務車派車單等送交委員會。列席的法務部長鄭銘謙表示，會再瞭解，依法處理。

對此，蔡清祥下午回覆中央社記者表示，他了解立法委員日理萬機，對很多事情可能不是很清楚，如果能查明實情，再行質詢，更令人折服。

蔡清祥表示，2021年9月17日星期五當天是立法院院會，已請前秘書確認過，他整天都在立法院備詢，有照片為憑；而且他對這間公司到底位於何處毫無所悉，更不可能利用公務車親赴這間公司，他卸任部長職務前，聽聞有立委詢問此事，但因他即將離開公職，且確無此事，就未加理會，想不到現在又再被提起，無奈必須立即嚴加澄清。

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黃國昌得知蔡清祥回應後表示，本件檢舉人提供資料非常完備，蔡清祥是為其友人華洋投資股份有限公司的「方董」和聯合再生的洪傳獻喬子公司「中陽光電股份有限公司」之間的給付契約價金訴訟紛爭，台北地院2021年5月間判華洋投資股份有限公司應付新台幣6238萬元，而蔡清祥在同年9月赴聯合再生喬事後達成和解，撤回上訴。

黃國昌建請檢察官儘速依法偵辦，後續將配合偵辦偕同檢舉人作證，以避免不當外力干擾證人的情形發生，完整事證將於偵查中提交，以利保護檢舉人的身分。（編輯：方沛清、蕭博文）1140602

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