李遠化身小野爺爺逛展 估國家鐵道博物館7月底開幕

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（中央社記者王寶兒台北2日電）以車站為媒介，台博館即日起推出「來．去車站—探索建築」展，讓大小朋友探索台灣不同車站的建築巧思，文化部長李遠今天化身「小野爺爺」陪孩子逛展，也預告國家鐵道博物館7月底開幕。

國立台灣博物館今天舉行「來．去車站—探索建築」特展開幕典禮，並邀請台北市福星國小學生與李遠前來「開箱」，體驗成為設計師，操刀車站規劃，還有小朋友好奇詢問李遠，是不是就是教科書文章「幸福的味道」作者「小野」。

李遠順勢化身「小野爺爺」說起故事，他回憶，小時候去車站覺得很快樂，因為要去玩，中年時去車站，就會有種生離死別感覺，「到了有一天，你們像我這樣年紀的時候，你會在車站裡面充滿了回憶。」

李遠說，與小朋友逛展時，他看到有同學在製作火車站結構，覺得很感動，「你們都考慮到像我這樣老年人，我萬一爬不動樓梯的時候，你們會請我坐電梯，然後有些無障礙設施，你們也都想到。」這是他為何非常在乎孩子要提早接觸文化的原因。

「來．去車站—探索建築」特展是結合「建築」與「兒童」議題的展覽，台博館館長陳登欽表示，台博館過去也辦理過幾檔建築展覽，但卻缺乏孩童對建築的興趣，車站為人們日常進出地點，希望能透過車站作為孩子們認識建築的途徑。

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李遠提到，台博館有如古生物館、南門園區等分館，都是非常適合孩童參觀的博物館，包含最近剛開幕的國家兒童未來館願景館，還有預計7月底開幕的國家鐵道博物館，希望博物館能讓孩子們感受到「幸福」。

「來．去車站—探索建築」特展，即日起於台博館鐵道部園區廳舍1樓特展廳至2026年3月1日。（編輯：李亨山）1140602