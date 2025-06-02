烏安全局：無人機襲俄4空軍基地 毀70億美元戰機

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（中央社記者陳彥婷基輔2日專電）烏克蘭安全局（SBU）局長馬列克（Vasyl Maliuk）今天證實，發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的無人機攻擊行動，成功襲擊俄羅斯境內4處空軍基地，摧毀41架俄軍軍機，造成損失總值約70億美元（約新台幣2100億元）。

據指出，摧毀軍機包括A-50預警機、Tu-95長程戰略轟炸機、Tu-22M3與Tu-160等多型轟炸機，並破壞約34%的搭載戰略巡弋飛彈的飛機。

馬列克指出，此次行動由烏克蘭情報單位籌劃逾1年半，採用木馬戰術，先將自殺式無人機藏匿於木屋內，以貨車運送至俄羅斯境內後再展開攻擊。

攻擊行動同步跨越3個時區，目標涵蓋俄羅斯中部與北極地區4個空軍基地，包括梁贊地區的迪亞基列沃（Dyagilevo）轟炸機訓練場、莫斯科北方約300公里的伊文諾弗（Ivanovo）機場、位於北極地區的奧列尼亞（Olenya），以及地處西伯利亞東部、距烏俄邊界約4300公里的貝拉雅（Belaya）空軍基地。

烏克蘭無人機襲擊俄羅斯位於西伯利亞伊爾庫次克州一處基地，當地距烏克蘭超過4000公里。（中央社製圖）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過社群媒體表示，行動中共動用117架無人機，並強調其中一處目標地點距離俄國情報部門設施很近，顯示烏方精準滲透能力。

澤倫斯基今天在羅馬尼亞布加勒斯特出席北約維爾紐斯峰會期間表示，希望這次行動讓俄羅斯「感受到失敗的滋味」，並透露有情報顯示俄方可能於夏季自白俄羅斯邊境發動行動，呼籲國際社會持續援助烏國軍備。

他表示，這次行動是烏克蘭自製武器實力的展現，目前國內軍事生產已可滿足約40%的需求，惟仍需外部資金支援，特別是無人機與防空系統的投資。

這次行動也獲外界廣泛關注。地理空間情報顧問畢格斯（Chris Biggers）於社群平台公布衛星影像，顯示貝拉雅空軍基地疑似有多架Tu-95與Tu-22M3轟炸機被摧毀。根據「莫斯科時報」報導，俄軍常用A-50預警機執行戰機協調與反導偵測任務，失去該機型恐對俄方構成戰力打擊。

這是烏軍首次深入俄羅斯遠距空軍基地發動大規模打擊，顯示其無人機攻擊能力進一步提升。消息傳出後，烏克蘭國內輿論高度振奮，不少民眾自製梗圖，其中一張顯示澤倫斯基手持4張代表俄國轟炸機的撲克牌，底下寫著「你沒有牌了」，據信取材自美國總統川普曾對澤倫斯基說過的話，藉此諷刺川普。（編輯：唐聲揚）1140602