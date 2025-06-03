克里米亞大橋再遇襲 烏克蘭：這次從水下引爆炸彈

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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，從水下對克里米亞大橋引爆一枚炸彈。自從俄羅斯2022年展開侵略以來，連結俄羅斯與遭到併吞克里米亞半島的這座大橋在很大程度上成為烏方鎖定的目標。

法新社報導，烏克蘭安全局（SBU）指出，「又進行了一場無與倫比的特別行動，第3次打擊克里米亞大橋（Crimean Bridge），這次是從水下進行」。

烏克蘭安全局公布畫面顯示，爆炸威力導致水面上迸射出水花，碎屑隨之飛濺。另一張照片則可看到這座橋梁的一側受損。

不過爆炸造成的損害程度暫不得而知。同時，截至今天下午為止，19公里長的克里米亞大橋看起來運作如常。

俄羅斯國營媒體報導，這座橋梁今天稍早一度暫時關閉約4小時。

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烏克蘭安全局表示，其中一座橋墩水面下方被安置逾1000公斤炸藥並予以引爆。

烏克蘭表示，俄軍以克里米亞大橋運送士兵和軍事設備進行侵略，使其成為攻擊的正當目標。（譯者：何宏儒/核稿：劉文瑜）1140603