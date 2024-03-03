克里米亞港口傳爆炸 俄國稱擊落烏軍38架無人機

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（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯國防部表示，俄國防空系統今天凌晨摧毀烏克蘭向克里米亞半島派出的全部38架無人機。俄烏兩國的社群媒體稍早傳出消息，克里米亞半島的費奧多西亞港口發生強烈爆炸。

路透社報導，俄羅斯國防部透過通訊軟體Telegram發布聲明，但並未透露前述事件是否在當地造成任何損害或傷亡。

俄羅斯2014年併吞烏克蘭的克里米亞半島（Crimean Peninsula），此舉受到基輔當局的盟邦譴責；而在持續超過2年的俄羅斯全面侵略烏克蘭戰爭中，這個半島所在的黑海（Black Sea）成為關鍵戰場。

俄羅斯在克里米亞任命的官員稍早表示，費奧多西亞（Feodosia）附近的道路交通嚴重受阻。

這些官員也於Telegram發文說道，連接克里米亞半島及俄國本土的克里米亞大橋一度暫停通行數個小時，直到格林威治標準時間1時40分左右才恢復。

俄烏兩國的社群媒體流傳費奧多西亞居民的說法，他們約於當地時間3日凌晨2時，聽見海港及儲油槽的區域發生強烈爆炸。

路透社無法獨立核實關於爆炸的消息，烏克蘭官員也並未立即針對此事作出評論。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130303