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烏官員：俄空襲東部頓內茨克州市鎮 釀3死13傷

2024/2/14 21:41
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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯徹夜對烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的市鎮塞利多韋（Selydove）發動飛彈攻擊，造成3人喪生，13人受傷，並毀壞一間醫院和幾戶住家。

路透社報導，塞利多韋軍事行政當局新聞處在通訊應用程式Telegram寫道：「3名平民喪生（其中1名為孩童）。」

烏克蘭官員說，俄羅斯最近幾週加強對塞利多韋的空襲。塞利多韋戰前人口約2萬4000人。

頓內茨克州長菲拉什金（Vadym Filashkin）在Telegram表示，塞利多韋醫院的一側在俄國夜間發動的數次攻擊中受損，100名患者被疏散到附近城鎮的醫院。

在他發布的一段影片中可以看到，看似醫療機構內部的地點有窗戶被炸毀、牆壁倒塌、瓦礫遍地，患者坐著或躺在床上。

菲拉什金說，另一次襲擊摧毀一棟5層樓高住宅中的幾戶住家，造成至少4人受傷，其中包括2名兒童。

路透社無法獨立核實這些報導。目前俄國國防部尚未回應置評請求。

俄國和烏克蘭都否認在對方領土上針對平民發動攻擊。雙方皆表示，通常遠離前線的空襲是以摧毀重要的能源、軍事和運輸基礎設施為目標。（譯者：王嘉語/核稿：徐崇哲）1130214

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