烏官員：俄襲烏東北1嬰死 頓內茨克每天挨逾千發砲擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯今天對烏克蘭東北部哈爾科夫州發動的攻擊造成一名2個月大的嬰兒死亡，3人受傷。此外，頓內茨克州州長表示，當地每天遭受逾千枚砲彈轟炸。

法新社報導，哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）表示：「凌晨2時30分左右，經歷兩次S-300飛彈襲擊後，一棟位於佐洛奇夫（Zolochiv）的3層樓高飯店被摧毀。」

根據州長和烏克蘭國家警察說法，這次襲擊造成一名2個月大的嬰兒喪生，還使包括孩子母親在內的另外3人被送往醫院治療。

在另一起事件中，烏克蘭南部赫松州（Kherson）官員表示，俄國夜間砲擊造成諾沃蒂亞欣卡村（Novotyagynka）一名59歲長者死亡。這個村莊位於第聶伯河（Dnipro）西岸，實際上處在烏克蘭南部前線。

與此同時，頓內茨克州（Donetsk）州長菲拉什金（Vadym Filashkin）告訴路透社，俄羅斯每天向飽受戰爭蹂躪的頓內茨克州發射1500枚至2500枚砲彈和火箭。

菲拉什金說，這些攻擊瞄準關鍵基礎設施，使人們更難留在此地過冬。

路透社報導，頓內茨克這個東部州有57%面積被俄國占領，自2014年起俄國支持的代理人占領首府頓內茨克和其他大型城鎮後，當地便一直處於戰爭前線。

菲拉什金2日接受採訪時表示：「敵軍每天砲擊（這個州）1500次至2500次。」他還說，他認為莫斯科當局仍然打算占領整個州，「敵軍的砲擊就是這麼密集、這麼猛烈，幾乎每天都如此」。

菲拉什金說，一週前因為俄國的砲擊被迫關閉的庫拉霍韋（Kurakhove）發電廠是當地僅存的幾個大型發電來源之一。

他認為這是更廣大戰略的一環，「敵軍正試圖摧毀關鍵基礎設施，使人們很難在冬天繼續待在這個地區」。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130206