烏克蘭東部俄佔城鎮遇襲 俄官員：至少11人喪生

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（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯官員今天表示，烏克蘭對該國東部俄佔城市利西昌斯克（Lysychansk）發動攻擊，造成至少11人死亡，且隨著救援行動持續進行，據信還有更多人被埋在瓦礫之下。

法新社報導，位於俄國占領區盧甘斯克州（Lugansk）的利西昌斯克在2022年俄軍全面入侵烏國後的6個月落入俄軍之手。

俄國官員表示，烏克蘭攻擊了1棟建築物，內有1間在當地頗受歡迎的麵包店。

俄羅斯緊急事務部（Emergency Situations Ministry）在Telegram發文表示，「不幸的是，已發現11人死亡。」

該部表示，救援人員「救出了10人，並將他們送醫治療」，搜救行動預計將持續至深夜。

莫斯科扶植的盧甘斯克州州長帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）稍早稱，基輔的目標是一間週末供應新鮮麵包的麵包店。

當地的俄國當局指出，1名「傷勢嚴重」的男子被送往盧甘斯克市的醫院，另有3名傷者也被送醫。

遭到俄國占領前，利西昌斯克約有11萬1000名居民。（譯者：施施）1130204