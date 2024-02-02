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烏克蘭南部城鎮遭俄軍無人機攻擊 2法國公民喪命

2024/2/2 12:03
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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄軍昨天攻擊鄰近烏國南部赫松市（Kherson）的城鎮別里斯拉夫（Beryslav），導致2名法國公民喪命，另有其他3名外國人受傷。

法新社報導，赫松州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）在即時通訊軟體Telegram寫道：「敵軍對別里斯拉夫的一起襲擊，導致外國志願者遭殺害及受傷。」

普羅克丁未表明這些志願者的確切職務，但他用了烏克蘭一個通常意指人道救援組織工作人員的詞彙來描述這些志願者。

他說，「俄羅斯軍隊殺害了2名法國公民，還有其他3名外國人受到輕傷」。他也對死者家屬表達誠摯慰問。

烏克蘭警方通報，2名法國男子於一起無人機攻擊中喪命，另有4人受傷。其中一名傷者是41歲來自烏克蘭南部城市敖德薩（Odesa）的男性。

警方在Telegram表示，「所有受害者都是以志願者身分來到赫松州」。警方正針對這起攻擊展開調查。

法新社昨晚聯繫法國外交部，未能立即取得回應。

別里斯拉夫位於鄰近俄烏戰爭前線的第聶伯羅河（Dnipro River）沿岸，經常是俄羅斯無人機及炮火攻擊的目標。

先前在1月27日，俄羅斯一架無人機投放一枚爆炸物，造成當地一人喪命。（譯者：侯姿瑩/核稿：張曉雯）1130202

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