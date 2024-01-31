烏克蘭：俄羅斯出動20架無人機、3枚飛彈夜襲

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（中央社基輔31日綜合外電報導）基輔當局今天表示，俄羅斯部隊以20架無人機和3枚飛彈連夜對烏克蘭發動攻擊，防空系統擊落十多架無人飛行載具。俄羅斯扶植的官員則表示，至少2名平民在烏克蘭的空襲中喪生。

法新社報導，烏克蘭近兩年來一直遭受俄軍持續不斷的空襲，因此呼籲西方盟國協助強化防禦系統。

烏克蘭空軍表示，俄國向烏克蘭發射20架伊朗設計的攻擊無人機及3枚彈道飛彈。烏軍還說，主要位於前線的南部和東部地區防空系統擊落無人機，但沒有提及擊落飛彈。

烏克蘭官方幾乎沒有透露這次襲擊造成的損失。

近幾個月來，烏克蘭已加強對俄國領土的無人機攻勢，雖主要針對邊境地區，但也瞄準俄國首都莫斯科和北部城市聖彼得堡（Saint Petersburg）。

在俄國聲稱已併吞的烏克蘭頓內茨克州（Donetsk），俄國任命的戈爾洛夫卡（Horlivka）市長普瑞荷德科（Ivan Prikhodko）表示，烏克蘭的一次無人機攻擊造成2名平民死亡，另有1人受傷。

普瑞荷德科在社群媒體平台Telegram寫道：「由於烏克蘭武裝部隊在戈爾洛夫卡市和頓內茨克市之間的路線發動無人機攻擊，有2名平民死亡，另有1人受傷。」

另一篇俄國國防部在網站上發布的聲明提到，1架烏克蘭無人機在俄國北斯哥夫州（Pskov）遭俄國防空系統摧毀。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130131