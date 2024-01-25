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俄國煉油廠大火疑無人機攻擊 索契機場暫停起降

2024/1/25 11:44（1/25 12:23 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯新聞機構引述相關人員報導，俄國南部城鎮土普塞一座大型煉油廠今天發生大火，肇因疑是無人機攻擊，緊急服務團隊已在撲滅火勢。約100公里外的索契機場則暫停起降。

路透社引述俄媒報導，俄羅斯克拉斯諾達地區（Krasnodar）緊急服務單位聲明說，土普塞（Tuapse）地區緊急服務單位證實鎮上的煉油廠爆發火災，「火勢正在控制中。根據初步消息，現場沒有人員傷亡」。

土普塞地區官員在通訊平台Telegram表示，火災發生在煉油廠的真空蒸餾裝置區，屬於二次加工區。

非官方Telegram頻道顯示火災的照片，並宣稱是無人機是造成火災。

俄媒也引述位在東南方約100公里的濱海城鎮索契（Sochi）區域主要機場官員說法報導，這座機場已暫停航班起降。機組員和調度員已在採取所有預防措施確保當地飛行安全。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1130125

#Telegram
#俄羅斯
#煉油廠
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