莫斯科控基輔擊落戰俘運輸機 烏克蘭斥俄羅斯玩弄性命

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（中央社莫斯科/基輔24日綜合外電報導）莫斯科當局今天指控基輔擊落一架載有數十名烏克蘭戰俘的軍機，造成機上74人全數罹難；烏國總統澤倫斯基則指控俄方「玩弄烏國戰俘的性命」。

法新社報導，俄國國防部表示，伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）軍用運輸機今天稍早在俄國西部鄰近烏克蘭邊界的貝爾哥羅德（Belgorod）地區遭擊落，造成74人罹難，當中除了6名機組人員和3名警衛，也包括正搭機前往進行戰俘交換的65名烏國戰俘。

俄國國防部稱駐紮邊境地區哈爾科夫（Kharkiv）的烏國部隊對這架運輸機發射兩枚飛彈，並稱這起事件為「恐怖行為」。

俄國國防部表示，墜機事件發生時，原本再幾個小時便要在貝爾哥羅德跨境區進行排定的戰俘交換，「烏克蘭領導階層很清楚，根據常規，安排進行交換的烏國軍人今天會以軍機運輸到貝爾哥羅德機場」。

烏克蘭方面證實今天原本排定要進行戰俘交換，但在墜機事件發生數小時之後表示仍沒有機上乘員的可靠訊息。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）晚間演說時並未證實或否認莫斯科的指控，但說「這是十分難捱的一天」，並強調俄方在「玩弄烏克蘭戰俘的性命，玩弄他們家屬的感情，也玩弄我們社會的情緒」。

他說：「我們需要將所有確信的事實建立起來，起碼盡量做到，因為墜機事件發生在俄國領土內，非我們所能控制。」

他並呼籲發動國際調查以釐清墜機原因。

法新社無法獨立核實俄羅斯的指控，然而，這起事件會是這場全面衝突最近幾個星期以來，最致命的單一事件之一。

烏克蘭媒體最初引述國防消息來源表示，是烏國軍隊擊落這架飛機，還說飛機有搭載飛彈。這項說法後來被撤下。

墜機事件發生後，烏克蘭軍隊在一份措辭審慎的聲明中說，軍方將持續鎖定在貝爾哥羅德的俄國飛機。

路透社報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）表示，不同於過去的戰俘交換行動，烏克蘭並未收到維持貝爾哥羅德周遭空域安全的請求，也沒有收到會運用到哪種運輸工具或路線的資訊。

烏克蘭國防部情報總局在通訊軟體Telegram發布聲明說，「根據這個基礎，我們現在談的有可能是俄羅斯早就安排的蓄意行動，用以破壞烏克蘭局勢穩定、削弱國際社會對我國的支持」。

路透社無法立即核實墜毀飛機上的人員身分，但自2022年俄烏戰爭爆發以來，莫斯科和基輔當局即例行性進行戰俘交換行動。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1130125