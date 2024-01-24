俄羅斯運輸機墜毀 74人全罹難含65名烏克蘭戰俘

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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）一架俄羅斯伊留申Il-76型運輸機今天在烏克蘭邊境附近墜毀，機上74人全部罹難。俄羅斯新聞社引述國防部說法，機上載有65名將和基輔換俘的烏克蘭被俘士兵。

路透社、澳洲天空新聞（Sky News）報導，俄羅斯新聞社（RIA）引述國防部說法，這架飛機墜毀時載有74人，包括6名機組人員和3名警衛。

俄羅斯國會議員、退役將軍卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）在國會會議上說，這架飛機遭3枚飛彈擊落。他未透露消息來源。

俄羅斯國防部指控基輔當局擊落這架載運65名烏克蘭戰俘的軍用運輸機。

俄國防部說，這架「遭擊落」飛機正從契卡洛夫斯基（Chkalovsky）空軍基地飛往貝爾哥羅德州（Belgorod），載運著烏克蘭戰俘將進行戰俘交換。

貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在社群媒體說：「飛機上所有人員全數罹難。」路透社無法立即核實機上人員的細節，但俄羅斯和烏克蘭定期交換戰俘。

與俄羅斯安全部門有關的Telegram頻道Baza發布並經路透社核實的影片顯示，一架大型飛機在貝爾哥羅德州亞布洛諾沃村（Yablonovo）附近墜毀後爆炸成巨大的火球。

伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）是軍用運輸機，用來空運部隊、貨物、軍事裝備和武器。機上通常有5名機組人員，最多可搭載90名乘客。

與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州，近幾個月經常遭受烏克蘭襲擊，包括去年12月一次飛彈襲擊，造成25人死亡。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130124