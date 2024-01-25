俄羅斯軍用運輸機墜毀74死 安理會將召開緊急會議

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（中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導）俄羅斯一架軍用運輸機今天墜毀，機上人員全數罹難，莫斯科當局指控飛機是遭烏克蘭部隊擊落，聯合國安全理事會明天將為此召開會議討論。

一架俄羅斯伊留申Il-76型運輸機今天在烏克蘭邊境附近墜毀，機上74人全部罹難。俄羅斯新聞社引述國防部說法，機上載有65名將和基輔換俘的烏克蘭被俘士兵。

法新社報導，由法國擔任輪值主席國的聯合國安理會透過聲明表示，「由俄羅斯要求召開的會議」將於美東時間25日傍晚5時（台灣時間26日清晨6時）舉行。

基輔當局表示，目前尚未掌握有關這起飛機事故的可靠資訊。

據路透社報導，俄羅斯指控烏克蘭蓄意擊落這架軍事運輸機，還說這是恐怖主義的野蠻行徑。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稱此事是烏克蘭的「犯罪」行徑，還說俄羅斯尋求召開安理會會議，讓烏克蘭人能解釋飛機是如何墜毀的。

拉夫羅夫說：「烏克蘭戰俘被送往（俄國邊界城市）貝爾哥羅德（Belgorod），是為了要進行另一場莫斯科和基輔當局講好的換俘行動。」

「烏克蘭方面卻從（烏國邊界城市）哈爾科夫（Kharkiv）地區發射防空飛彈，鎖定這架飛機，造成致命打擊。」

烏克蘭國防部情報總局（GUR）指出，基輔今天並未如過去一般接獲確保俄羅斯南部貝爾哥羅德一帶空域安全的要求。

烏克蘭國防部情報總局還說，俄羅斯稱基輔擊落這架運輸機的指控，可能是「有計劃的行動，目的在破壞烏克蘭情勢穩定，並削弱國際對我國的支持」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1130125