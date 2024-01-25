更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本京阿尼36死縱火案 凶嫌青葉真司判死刑
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300
首頁 / 國際

俄羅斯軍用運輸機墜毀74死 安理會將召開緊急會議

2024/1/25 09:10（1/25 09:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導）俄羅斯一架軍用運輸機今天墜毀，機上人員全數罹難，莫斯科當局指控飛機是遭烏克蘭部隊擊落，聯合國安全理事會明天將為此召開會議討論。

一架俄羅斯伊留申Il-76型運輸機今天在烏克蘭邊境附近墜毀，機上74人全部罹難。俄羅斯新聞社引述國防部說法，機上載有65名將和基輔換俘的烏克蘭被俘士兵。

法新社報導，由法國擔任輪值主席國的聯合國安理會透過聲明表示，「由俄羅斯要求召開的會議」將於美東時間25日傍晚5時（台灣時間26日清晨6時）舉行。

基輔當局表示，目前尚未掌握有關這起飛機事故的可靠資訊。

據路透社報導，俄羅斯指控烏克蘭蓄意擊落這架軍事運輸機，還說這是恐怖主義的野蠻行徑。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稱此事是烏克蘭的「犯罪」行徑，還說俄羅斯尋求召開安理會會議，讓烏克蘭人能解釋飛機是如何墜毀的。

拉夫羅夫說：「烏克蘭戰俘被送往（俄國邊界城市）貝爾哥羅德（Belgorod），是為了要進行另一場莫斯科和基輔當局講好的換俘行動。」

「烏克蘭方面卻從（烏國邊界城市）哈爾科夫（Kharkiv）地區發射防空飛彈，鎖定這架飛機，造成致命打擊。」

烏克蘭國防部情報總局（GUR）指出，基輔今天並未如過去一般接獲確保俄羅斯南部貝爾哥羅德一帶空域安全的要求。

烏克蘭國防部情報總局還說，俄羅斯稱基輔擊落這架運輸機的指控，可能是「有計劃的行動，目的在破壞烏克蘭情勢穩定，並削弱國際對我國的支持」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1130125

#俄羅斯
#烏克蘭
#基輔
#拉夫羅夫
#聯合國安理會
延伸閱讀
俄羅斯運輸機墜毀 74人全罹難含65名烏克蘭戰俘莫斯科控基輔擊落戰俘運輸機 烏克蘭斥俄羅斯玩弄性命

俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄羅斯運輸機墜毀 74人全罹難含65名烏克蘭戰俘
172.30.142.15