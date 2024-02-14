烏：擊沉俄軍大型登陸艦 俄：擊落6架烏軍無人機

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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，烏軍在黑海摧毀另一艘俄羅斯戰艦。黑海是俄烏戰爭爆發近兩年來的關鍵戰場之一。俄羅斯稍早曾表示，俄軍擊落6架烏軍無人機。

綜合法新社和路透社報導，烏軍在陸地前線的戰況雖停滯不前，但烏軍聲稱已在黑海這個對烏克蘭出口至關重要的區域，將俄軍置於守勢。

烏軍在通訊應用程式Telegram寫道：「烏克蘭武裝部隊與烏克蘭國防部情報單位通力合作，摧毀了大型登陸艦庫尼科夫號（Tsezar Kunikov ）。（這艘戰艦）遭擊中時，正在阿盧普卡（Alupka）附近的烏克蘭領海。」

根據烏克蘭軍事情報機構發布的影像，可以看到濃煙和火勢從看似一艘船艦的位置升起。它說：「敵艦在暫被占領的克里米亞（Crimea）城市阿盧普卡外海，遭Magura V5海上攻擊無人機襲擊。」

俄國未立即對此發表評論，但稍早曾表示，俄軍在黑海摧毀6架無人機。

烏克蘭出動裝滿爆炸物的海軍無人機攻擊俄國戰艦，試圖將它們逐出黑海西部區域，以沿著傳統的關鍵出口路線，開闢一條航運通道。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130214