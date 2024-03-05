烏克蘭無人艇再奏捷 重創俄軍1巡邏艦

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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭軍情機構今天表示，烏軍的無人艇在克里米亞（Crimea）外海重創1艘俄羅斯黑海艦隊巡邏艦。

路透社報導，烏克蘭國防部情報總局（HUR）在社群媒體Telegram發文，稱旗下特戰單位「Group 13」以MAGURA V5型無人艇，攻擊克赤海峽（Kerch Strait）附近的1艘俄軍黑海艦隊巡邏艦柯托夫號（Sergei Kotov）。

另據「基輔郵報」（Kyiv Post）說法，烏軍「擊沉」對方巡邏艦。

情報總局說：「在Magura V5無人艇攻擊下，這艘俄國Project 22160型柯托夫號的船尾、右舷及左舷不斷受創」，還說這艘巡邏艦價值約6500萬美元。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）今天也在Telegram發文「俄國黑海艦隊是占領的象徵，不得在烏克蘭的克里米亞現身」，這席話顯然是指這次攻擊任務。

據俄方派在克里米亞的官員在Telegram發文稱，連結克里米亞半島和俄國本土大橋上的鐵路已暫時停駛，橋上公路則停駛幾小時後恢復行車。（譯者：洪啟原/核稿：陳亦偉）1130305