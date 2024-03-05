更多編輯台推薦新聞：
氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏
文化

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

烏克蘭無人艇再奏捷 重創俄軍1巡邏艦

2024/3/5 17:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭軍情機構今天表示，烏軍的無人艇在克里米亞（Crimea）外海重創1艘俄羅斯黑海艦隊巡邏艦。

路透社報導，烏克蘭國防部情報總局（HUR）在社群媒體Telegram發文，稱旗下特戰單位「Group 13」以MAGURA V5型無人艇，攻擊克赤海峽（Kerch Strait）附近的1艘俄軍黑海艦隊巡邏艦柯托夫號（Sergei Kotov）。

另據「基輔郵報」（Kyiv Post）說法，烏軍「擊沉」對方巡邏艦。

情報總局說：「在Magura V5無人艇攻擊下，這艘俄國Project 22160型柯托夫號的船尾、右舷及左舷不斷受創」，還說這艘巡邏艦價值約6500萬美元。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）今天也在Telegram發文「俄國黑海艦隊是占領的象徵，不得在烏克蘭的克里米亞現身」，這席話顯然是指這次攻擊任務。

據俄方派在克里米亞的官員在Telegram發文稱，連結克里米亞半島和俄國本土大橋上的鐵路已暫時停駛，橋上公路則停駛幾小時後恢復行車。（譯者：洪啟原/核稿：陳亦偉）1130305

#烏克蘭
#烏軍
#黑海艦隊
#葉爾馬克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.209