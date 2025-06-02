何樺拚國手看齊學長林維恩 玉山盃桃園喊3連霸

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）玉山盃青棒賽將於5日開打，衛冕軍桃園市喊話拚3連霸，高二投手何樺去年有被選入培訓隊，今年拚國手企圖心更強烈。何樺潛力備受期待，他也希望向學長、旅美好投林維恩看齊。

114年玉山盃全國青棒錦標賽為今年U18世界盃棒球賽國內選拔賽，冠軍隊伍取得組訓權，將選出最強台灣代表隊9月赴日本沖繩參賽，桃園市112、113年間完成玉山盃連霸，今天開賽記者會上，出席代表投手何樺喊話3連霸。

何樺國中時期也有入選亞洲青少棒賽代表隊，他表示，國中階段球速約133公里，升上高中球速進步多，高一就投到147公里，但去年入選培訓隊投完第1場比賽就因傷休息，最後沒在名單中，今年想要拚國手的企圖心更強烈。

何樺表示，因為去年受傷，也有計畫的增重保護身體，體重增加約10公斤、目前85公斤，此次參賽目標就是希望可以留在青棒國手正選名單中。

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何樺與平鎮高中畢業的旅美投手林維恩差2屆，兩人交情不錯，何樺也會詢問林維恩旅美狀況，「他跟我說美國很好玩、環境很好」，如果有機會，希望追隨林維恩的腳步拚旅外；桃園市隊玉山盃首戰將於6日迎戰苗栗縣隊。

玉山盃青棒賽此次總計17支縣市代表隊參賽，預賽5日起分別在高雄市立德棒球場、桃園市青埔棒球場兩地開打，13、14日決賽移師新北市新莊棒球場舉行。（編輯：張雅淨）1140602