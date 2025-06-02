祥碩：完成收購Techpoint 將貢獻營收和獲利

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（中央社記者張建中新竹2日電）高速傳輸介面晶片廠祥碩今天宣布，完成收購Techpoint所有發行股份，交易總金額3.8億美元（約新台幣114億元），將貢獻祥碩營收和獲利。

祥碩發布新聞稿，總經理林哲偉表示，收購Techpoint是祥碩全球布局的第一步，Techpoint將帶來人才和互補的技術，增強祥碩爲全球客戶提供創新解決方案的能力，並助力實現對下一代半導體解決方案的願景。

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林哲偉說，將與Techpoint攜手並進，為客戶和股東創造更多價值，推動人工智慧、物聯網、安防和車用電子領域的創新。對於雙方合作效益充滿信心。

祥碩表示，收購Techpoint將擴展祥碩產品組合，在車用和安防領域創造新機會。這次整併在商業模式具高度互補，將提升祥碩經濟規模，並透過製造和供應鏈的優化，提升營運效率，預期將帶動祥碩營收與獲利成長。（編輯：林家嫻）1140602