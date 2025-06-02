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新北：中正路改名估花6000萬元 18萬人受影響

2025/6/2 19:46（6/2 19:53 更新）
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（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市民政局長林耀長今天針對中正路改名議題答詢表示，預估將耗費超過新台幣6000萬元，影響近18萬人，人數是全國最多。副市長劉和然表示，中央應優先做更重要的事情。

新北市議會今天進行業務質詢，國民黨議員江怡臻針對內政部推動全國「中正路」改名議題表示，中央政府正事不做、濫花公帑，新北若全面更改中正路路名，影響範圍及所需費用為何。

林耀長表示，全市18個行政區共有22條中正路，預估將有8萬4000戶、近18萬人受影響，人數全國最多。在費用部分，預估將耗費超過6000萬元，除了行政機關支出外，也會造成民眾不便，因為必須到戶政、地政等相關監理機關辦理地址變更。

林耀長表示，希望經費優先用在弱勢族群上，改路名除了費用支出，也會影響到民眾的生活起居習慣。

副市長劉和然表示，改路名恐怕要花超過6000萬元，但新北30.4億元的一般性補助款已被中央砍掉，影響到教育、社福及地方建設，希望中央的經費能夠如實盡速到位，中央應優先做更重要的事情。包括照顧弱勢民眾的社福政策、營養午餐補助等，才是政府應該要優先做的事情。

江怡臻表示，6000萬元只是粗估公家機關的行政費用，但民眾的稅捐監理、商業登記，帳單、信件地址等，都還需要自己到公家機關更改，甚至連中正里、中正國小、中正國中都可能受到影響。

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江怡臻表示，當年台北市軍功路改為和平東路四段，就花費超過17年的溝通協調，花費百萬元以上，絕不是內政部補助10萬元就能改。

國民黨議員林金結也表示，要改路名就一次全改，包括總統府、行政院周邊，甚至立法院旁的濟南路、青島東路等與大陸有關的路名，最好一起全面改掉，否則就是假議題。（編輯：方沛清）1140602

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