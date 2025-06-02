蔣萬安：若有錢協助改路名 何不依法給地方補助款

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）內政部擬推全台中正路改名，台北市長蔣萬安今天表示，實在不希望看到政府只搞政治、不辦正事，中央如果有錢協助地方改路名，為什麼不將依法要給地方的補助款撥給地方。

蔣萬安今天下午出席台北市議會市政總質詢，會前接受媒體聯訪時，針對內政部擬推全台中正路改名議題表示，實在不希望看到中央政府只搞政治、不辦正事。

蔣萬安說，中央如果有錢協助地方改路名，為什麼不將依法要給地方的補助款撥給地方。

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蔣萬安表示，他認為人民希望看到的是政府好好做實事，地方才能照顧弱勢、老人家跟孩子，人民希望看到的政府是多做實事、多辦正事、少搞政治。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方政府及在野黨批評。台北市政府日前已遞件請求訴願，欲爭取被刪減的地方政府補助款。（編輯：蕭博文）1140602