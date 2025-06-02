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首頁 / 政治

遭疑哭窮卻推中正路改名 劉世芳：轉型正義是人權問題

2025/6/2 10:17（6/2 10:27 更新）
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內政部長劉世芳（左）2日上午赴立法院內政委員會列席備詢，會前接受媒體聯訪回應有關中正路改名等相關議題。中央社記者趙世勳攝 114年6月2日
內政部長劉世芳（左）2日上午赴立法院內政委員會列席備詢，會前接受媒體聯訪回應有關中正路改名等相關議題。中央社記者趙世勳攝 114年6月2日
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（中央社記者陳俊華台北2日電）在野黨質疑，政府哭窮稱沒預算，卻能補助「中正路」改名。內政部長劉世芳今天說，其實預算相關議題是被偽裝的，內政部處理蔣中正雕像、改名問題等，補助款是以10萬元為上限，在2、3年期間也已補助上百件，且推動轉型正義，不應偽裝成有錢再推、沒錢就不推。

為推動轉型正義，內政部日前指出，中正路等改名一事已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通，並持續辦理各項議題推廣活動，結合民間團體推動促進轉型正義所訂的法定任務。不過，陸續有部分地方首長表態反對「中正路」改名；在野黨也質疑，中央政府哭窮稱沒預算，卻能大撒幣補助改名。

立法院內政委員會今天邀劉世芳列席，繼續審查地方制度法部分條文修正草案。

劉世芳會前受訪時表示，中正路改名部分，從2017年立法院通過轉型正義條例，立法院並在2023年通過決議，要與地方政府有協商機制、進行在地溝通，內政部過去一、兩年都是針對立法院決議、轉型正義條例所規範事項，依法處理。

劉世芳說，同時內政部也委託學者專家研究，特別提到有些推動上的困擾時，建議會以地方自治事項「由下而上」方式來處理這方面事項，內政部現在完全是依照這樣的方式處理。

劉世芳表示，外界認為這跟預算有關，其實有些預算相關議題是被偽裝的，因為內政部處理2、3年期間，包括蔣中正雕像、其他改名問題等，補助款是以新台幣10萬元為上限，到目前也已經補助上百件，轉型正義其實是人權問題，就要嚴肅對待。

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劉世芳說，「不管是中央政府或地方政府，千萬不要把它偽裝成有錢再推動、沒有錢就不推動」，這不是對台灣民主法治推動轉型正義該有的態度。

媒體追問，「經國路」是否也要改名。劉世芳表示，在轉型正義條例確實有提到這樣的方式，但當改路名、去除雕像或威權主義象徵有困擾時，中央、地方政府及在地居民要有共識再來推動；依台灣自由民主法治精神，推動轉型正義時，也要顧慮程序正義。（編輯：楊凱翔）1140602

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