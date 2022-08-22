柯文哲指美麗島站應改名 陳其邁：沒有改名問題

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄22日電）民眾黨主席柯文哲日前主張美麗島站應改回原地名「大港埔站」，讓文化歸文化，不要什麼事都政治化。高雄市長陳其邁今天表示，美麗島站是高雄人的記憶、生活，沒有改名問題。

台北市長柯文哲20日以民眾黨主席身分南下高雄替民眾黨市議員參選人助選時說，高雄近年商店停業、租售廣告一堆，其中最嚴重是高雄捷運美麗島站周邊商店。柯文哲說，自從取名美麗島站後，周邊商店一間接一間倒，民眾黨主張把美麗島站改回原地名「大港埔站」，讓文化歸文化，不要什麼事都政治化。

陳其邁今天接受媒體聯訪表示，美麗島站是所有高雄人的記憶、生活、國內外觀光客最重要的地標，在高雄人的輿論中，沒有改名的問題。

高雄市政府捷運局新聞稿表示，高市府對於大眾捷運系統車站命名均經一定程序，且依地方的辨識性、地標顯著性、歷史意義等原則下，廣徵民意後始將站名送命名審議小組（由各機關代表、文史學者及沿線鄉鎮區公所代表所共同組成），以網路票選方式選出各車站得票數最高站名，並經專案小組審議後對外公布。

捷運局表示，美麗島站名是配合當時高雄重要建設如巨蛋、中央公園、美麗島大道、世運舉辦及高鐵通車等，並參考各界意見於民國94年完成命名。

捷運局指出，高捷紅線自97年營運通車以來，美麗島站名隨站內知名公共藝術「光之穹頂」，曾多次入選世界最美麗車站之一殊榮，美麗島站（Formosa Boule-vard Station）已為國內外著名車站，同時也兼具交通、商業、景觀功能，不僅延續高雄榮耀與記憶，也成為高雄引以為傲的城市地標與驕傲。

捷運局表示，車站名稱應以民眾容易識別、淺顯好記、歷史意義為最重點，隨著紅、橘線後續4線齊發，捷運串聯各主要發展的科學、產業園區，未來輕軌與捷運帶動沿線工商經貿，高市府也將隨重大建設及各界對於建設、營運中捷運站名建議，納入後續黃線、林園線及岡山路竹延伸線等捷運站名命名參考。（編輯：孫承武）1110821