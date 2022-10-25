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進度向前邁進 高雄捷運黃線機廠10/31動工

2022/10/25 16:02（10/25 16:16 更新）
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作為高雄捷運黃線機廠預定地的鳥松第三公墓25日舉辦遷墓祈福法會，各界與會；高雄市捷運局25日表示，捷運黃線機廠預計31日動土，這是高雄市繼紅、橘線後的第3條捷運，目標在民國117年底完工通車。（邱俊憲提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月25日
作為高雄捷運黃線機廠預定地的鳥松第三公墓25日舉辦遷墓祈福法會，各界與會；高雄市捷運局25日表示，捷運黃線機廠預計31日動土，這是高雄市繼紅、橘線後的第3條捷運，目標在民國117年底完工通車。（邱俊憲提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月25日
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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄捷運黃線機廠預定地的鳥松第三公墓今天舉辦遷墓祈福法會，宣告前期整備工程進入施工階段。高雄市捷運局今天表示，捷運黃線機廠將於10月31日正式動工。

高雄捷運黃線機廠預定地的鳥松第三公墓今天舉辦遷墓祈福法會，參與法會的民進黨高雄市議員邱俊憲說，法會結束後，建設捷運黃線機廠所需土地，將正式進入施工前檢整階段，並一併針對機廠預定地施作前期水土保持工程。

高雄市捷運局今天對中央社記者表示，捷運黃線機廠預計10月31日舉行動土典禮；這是高雄市繼紅、橘線後的第3條捷運，目標117年底完工通車。

邱俊憲說，捷運機廠預定地土地改良工程正式啟動，除了將提供未來捷運黃線所需機廠土地外，更能大幅改善附近民眾生活環境品質。市府8月已評選出來自德國、新加坡、瑞士的聯合承攬團隊，後續相關工作持續推動中。

邱俊憲表示，捷運黃線後續相關都市計畫檢討、聯外道路系統改善等工作，將持續要求市府相關單位積極與地方展開協調討論與合作，早日尋求最佳方案，以加速推動未來黃線建設進度。

高雄捷運黃線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，路線總長約22.91公里，設置23座車站，可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處。（編輯：謝雅竹）1111025

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