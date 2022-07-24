暑假天熱、車流增 高市調整路口秒數避免烈日久候

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天氣炎熱，有遊客在網路發文指高雄捷運沒有冷氣，引發熱議。高雄捷運公司24日回應，目前參考各站旅運狀況滾動式調整空調運轉時間，月台區部分離峰時段或許無法盡如人意，但搭乘捷運最主要的列車溫度，均能維持在舒適的攝氏24度。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月24日

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）夏季天氣炎熱，高雄今天各氣象測站氣溫均逾30度，交通局表示，將縮短非尖峰時段20%週期秒數，避免用路人在烈日下久候。另高雄捷運主要列車溫度也維持在24度，確保乘車舒適。

高雄市各氣象觀測站截至下午2時多，氣溫均逾攝氏30度，其中六龜林試測站測得最高氣溫逾35度。

高雄市交通局今天發布新聞稿表示，為減少機車族、行人曝曬在烈日下的時間，將在兼顧車流紓解效率及行人安全通行需求下，非車流集中時段週期由180秒或150秒，調降為150秒或120秒，週期調減幅度約20%。

此外，適逢暑假旅遊旺季，根據市府交通局統計，市區車流量平均增加1至2成；其中主要幹道尖峰時段在上午9時至11時，景區車流量近5成集中在下午4時至10時。交通局也將延長這些時段通行綠燈時間，紓解車流。

交通局表示，號誌秒數調整後，將持續觀察路口車流疏解狀況及路段連鎖性，並視反映情況，適時檢討調整。

此外，有遊客今天在網路發文指高雄捷運沒有冷氣，引發熱議。高雄捷運公司回應表示，基於服務旅客及考量公司營運，目前參考各站旅運狀況滾動式調整空調運轉時間，並搭配月台環風扇運作，期望維持一定的服務品質。

高捷公司表示，月台區部分離峰時段或許無法盡如人意，但搭乘捷運最主要的列車溫度，均能維持在舒適的24度，高捷公司會視天候狀況機動性調整。

高捷公司表示，高捷捷運通車以來，歷經基本工資、電價等各項營運成本高漲，並受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響運量銳減，均造成營運沈重負擔。高捷靠節能省碳、開源節流、多角經營，以弭平本業票收虧損。（編輯：黃世雅）1110724