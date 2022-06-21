男子持BB槍對高雄輕軌玻璃試槍 警4小時偵破逮人

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄輕軌C19馬卡道站今天上午7時多，被高雄捷運公司人員發現月台玻璃有破裂，向警方報案。警方下午宣布破案，竟是21歲陳姓男子新買BB槍，突發奇想對輕軌站玻璃試槍。

警方表示，陳男與友人柯男昨天在市區購買BB槍，開車返程途中疑情緒高昂，行經鼓山區輕軌馬卡道站時，見站體玻璃竟突發奇想，測試新BB槍威力，以鋼珠彈擊發，導致站體玻璃破裂。

內惟派出所員警今天上午7時許，接獲輕軌司機報案，成立專案小組，擴大調閱周邊監視器影像，逐一比對案發時可疑涉案人車，在4小時內破案。

警方表示，嫌犯製作筆錄後，除依法沒入犯案BB槍、瓦斯鋼瓶與鋼珠彈，並協助捷運公司就毀損玻璃回復原狀的相關費用照價賠償，後續依毀損公物罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

高雄捷運公司發布新聞稿表示，若確定是人為蓄意破壞，當事人除需負相關法律刑責，高捷公司也會進行求償，絕不寬貸。

高雄捷運公司說明，輕軌車站玻璃均為安全強化玻璃，在破碎狀況下不會像一般玻璃會有尖銳處，不影響營運安全。高捷公司調派維修人力與材料，已於今天下午3時許完成修復，目前全線均正常營運。（編輯：郭諭儒）1110621