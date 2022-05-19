5/20夫妻、戀人穿情侶裝 高雄捷運、輕軌免費搭

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄捷運公司今天表示，將在明天推出夫妻、情侶檔穿著情侶裝，就能免費搭乘捷運或輕軌活動，盼在COVID-19疫情增溫之際，給予民眾溫暖小確幸，也喚起搭乘大眾運輸信心。

高雄捷運公司對中央社記者表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊捷運及輕軌運量，以前沒有疫情時，捷運日均運量約18萬人次，但目前平日運量僅不到8萬人次。

高雄捷運公司表示，5月捷運平均運量僅7.9萬人次；去年同期5月因三級警戒也只有7.6萬人次，但去年底疫情稍緩，一度恢復到日均10萬人次，但這波疫情再起，運量又再度下滑。

高雄捷運公司今天宣布，為與民眾一起抗疫、加油打氣，高雄捷運公司與市府捷運局將選在明天「520」這個日子，為夫妻情侶檔提供一個小確幸，只要是夫妻、情侶檔穿著情侶裝，當天搭乘捷運或輕軌，都能不限次數免費搭乘。

高雄捷運公司表示，穿著情侶裝的夫妻、情侶檔，可到捷運站服務台，向服務人員領取單程票；如果搭乘輕軌，因輕軌無閘門，可直接上車，如遇查票人員查票，出示穿著即可。

高雄捷運公司指出，希望藉由小優惠、小確幸，傳遞正向力量，與民眾一起度過疫情難關，同時也盼喚起民眾搭乘大眾運輸的信心。高雄捷運與輕軌每天都會落實清潔消毒等作業，民眾可放心搭乘。（編輯：謝雅竹）1110519