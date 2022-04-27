RL7站高架化疑慮 高捷林園小港線環評案再審

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（中央社記者張雄風台北27日電）高雄捷運小港林園線環評案今天進行初審，環委、當地民眾都關心RL7站由地下轉為高架化，且接近工業區，可能會有安全疑慮；環委最後要求開發單位補充高架、地下化的比較評估後再審。

行政院環境保護署今天召開「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線環境影響說明書」專案小組初審會議。

開發單位高雄市政府捷運工程局表示，小港林園線為延伸捷運紅線，起於高雄捷運紅線R3車站，續採地下隧道往南延伸，於中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區前，路線長度約11.59公里，包含6座地下車站及1座高架車站（RL7站）。

開發單位表示，計畫區範圍內包含林園工業區與臨海工業區，前者廠商家數共計33家；後者為目前國內已開發規模最大之工業區之一，廠商家數502家，為一綜合性工業區；計畫區附近更有高雄國際機場、南星自由貿易港區及推動中的新材料循環產業園區等，本開發案可提供良好的大眾運輸服務。

當地居民發言時表示，由於RL6至RL7站從地下變成高架，可能會影響鄰近石化工業，兩站相距約800至1000公尺，不如以接駁的方式就好，路線往屏東改以潛盾工法地下化，深度也不會影響地下管線；且工業區若要改建升級，依法捷運500公尺範圍有限建、禁建的規定，反而無法轉型。

本案距中油林園廠區約300公尺，中油也認為捷運軌道鄰近廢氣燃燒塔及台石化氯乙烯高壓槽，高架化可能會有安全風險，而台17線地下管線深度較淺，高架化施工反而可能有疑慮；中油強調，之前也未曾聽過有捷運穿過工業區，更何況是有安全疑慮的情況下。

環評委員也認為關於站體位置、設計要與當地民眾協商溝通、取得共識；報告中高架、地下化的說明也不清楚，應將地下化當成替代方案進行比較，才能清楚知道為何要高架化。

環委提到，開發區位地質是土壤液化的中高潛勢區，地下化路段也應加強安全檢測的規劃；另外台17線有40多條管線，若發生類似過去高雄氣爆事件，是否會影響捷運安全，也應納入評估。會議建議本案補充修正後再審。（編輯：陳政偉）1110427