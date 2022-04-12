高雄捷運黃線工程廠商說明會 力拚年底前動工

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）行政院3月底正式核定高雄捷運黃線計畫，高雄市捷運局今天舉辦統包工程廠商說明會，吸引逾70家廠商參加。捷運局表示，將盡快公告上網招標，力拚年底動工、民國117年完工。

捷運局今天舉行「高雄捷運黃線統包工程廠商說明會」，吸引逾70家廠商、約150人參加，包括國內外營建、機電系統、軌道運輸等大型業者及顧問公司等。

高雄副市長林欽榮表示，捷運黃線工程招標原則將以統包工程方式辦理，這是規模相當大的公共建設案件，期望捷運局團隊務必詳加規劃統包工程發包策略。

高雄捷運黃線目標117年底完工通車。圖為路線規劃。（高市府提供）

林欽榮說，捷運黃線路線22.91公里，行經高雄市鳥松、三民、鳳山、苓雅、新興及前鎮區共6個行政區域，設置23座車站，包括地下22站、高架1站及機廠1座，總建設經費達新台幣1442.37億元，其中市府出資608.55億元。

捷運局會後發布新聞稿表示，捷運黃線計畫已納為行政院前瞻基礎建設範疇，去年底國發會審查通過後，行政院今年3月底正式核定，今天廠商說明會後，將盡快公告上網招標，力拚今年年底前動工，預計117年底通車營運。

捷運局表示，除了捷運黃線，還有施工中的環狀輕軌、捷運岡山路竹延伸線及未來捷運林園小港延伸線等，都將提升高雄市區內大眾運輸路網覆蓋率，不僅具觀光價值，也提供通勤、就學、轉乘及擴大區域經濟與產業效益。（編輯：郭諭儒）1110412