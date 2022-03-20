高雄捷運黃線行政院核定 市府擬年底前動工

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高市府推動捷運黃線建設，行政院長蘇貞昌今天宣布行政院已正式核定捷運黃線綜合規劃。高市捷運局表示，接下來將辦理後續設計及施工作業，目標年底前動工，117年底完工通車。

蘇貞昌上午到高雄視察高雄捷運黃線規劃情形，並宣布行政院已核定綜合規劃報告，計畫總經費新台幣1442.37億元，中央負擔833.82億元，市府負擔608.55億元。

蘇貞昌說，高雄對台灣發展貢獻巨大，近年也蛻變很多，尤其在前市長陳菊主政時期，進行了台鐵地下化、衛武營、高雄流行音樂中心等多項建設，而市長陳其邁在陳菊打下的基礎上持續建設，不斷延伸捷運路網，促進高雄發展。

蘇貞昌表示，捷運黃線是高雄的第3條捷運，未來還將延伸至前鎮漁港，拜託議員支持市府的相關作業，讓捷運黃線建設加快推進。

陳其邁感謝行政院、交通部支持捷運黃線建設，並指捷運黃線是兼顧高雄區域平衡的重要交通規劃，若未來完工，將大幅帶動地方發展。

交通部長王國材說，除了捷運黃線，捷運紅線岡山路竹延伸線第2階段也已動工，另捷運小港林園線的綜合規劃，交通部也會盡速審查後送行政院核定。

捷運局表示，捷運黃線路線總長約22.91公里，設置23座車站，可連結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，路線行經鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區、人口共約116萬人，占高雄市總人口約41.8%。

此外，路線經過正修科大、高雄科技大學、高雄醫學大學等3所大學及高雄高工、高雄商職、復華中學、鳳山高中、福誠高中、前鎮高中、立志高中等7所高中職，可服務學生約5.5萬旅次。

捷運局表示，捷運黃線獲行政院核定綜合規劃報告後，市府將辦理後續設計及施工作業，目標今年底前動工，預計117年底完工通車。（編輯：方沛清）1110320