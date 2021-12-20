高捷黃線預計117年底通車 整體軌道旅次估升3成

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）國發會今天委員會議審議通過高雄捷運黃線綜合規劃案，高雄市副市長林欽榮表示，預計111年底動工、117年底通車，且高捷黃線將完善高雄路網，不只帶動紅橘線運量，預估整體軌道旅次約可提升33%。

高雄捷運都會線（黃線）路線長22.91公里，可細分為「建工民族路段」與「澄清五甲路段」，共設置23車站及1座機廠，計畫總經費新台幣1442.37億元，系統採用全自動無人駕駛的中運量捷運系統，預計117年底通車。

由於高捷黃線計畫路線連接亞洲新灣區、澄清湖地區，以及鳥松、三民、鳳山、苓雅、新興、前鎮區等人口密集的重要旅次據點，可提升整體運輸綜效；林欽榮也在會後記者會上表示，高捷黃線將與高雄捷運紅線、橘線與輕軌、台鐵等4條軌道運輸系統，在市區形成格狀路網，預估整體軌道旅次約可提升33%。

林欽榮指出，過去高雄的捷運站常常是孤伶伶，矗立在馬路上，高捷黃線將參考台北捷運聯合開發的經驗，明年第1季起，陸續啟動捷運聯合開發招商，期望吸引北中南建商前來投標，讓未來捷運站可以與辦公大樓共構，或加入更多商業服務。

不過高雄市政府考量捷運聯合開發應具備一定公益性，招標時會載明條件，樓地板面積不會全做商業使用。林欽榮拋出構想，或許可以與社會住宅、日照機構、半導體學院結合。

國發會委員會議今天除了通過高捷黃線綜合規劃審議，也通過內政部陳報修正後的「殯葬設施量能提升計畫（111至114年度）」，推動重點工作包含設置或更新供給相對不足的殯儀館、火化場、環保葬園區及改善原住民族地區公墓等，全案將陳報行政院並建請同意。（編輯：楊凱翔）1101220