高鐵宜蘭站址確定採用第5案 最快2025年動工

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）交通部長王國材今天表示，高鐵延伸宜蘭最快2025年動工，高鐵宜蘭站址確定會在先前共識最高的第5案，也就是位於宜蘭縣政中心以南350公尺處的「折衷案」。

高鐵延伸宜蘭計畫先前列出四城、宜蘭、縣政中心及羅東等4個站址的優缺點，引起宜蘭地方各界不同意見，造成紛擾。

交通部後來提出第5案，位於縣政中心以南350公尺處、未跨越蘭陽溪的「折衷案」後，很快平息爭議，王國材曾說這是最有共識的方案，且高鐵宜蘭站將與台鐵未來將設的「宜蘭新站」平行共構，方便旅客轉乘。

王國材今天對媒體表示，高鐵延伸宜蘭計畫預計年底完成綜合規畫，明年就會送交通部核定，並開始進行環評，預計2022年至2024年完成環境影響評估與細部設計，最快可望2025年動工，工期約11年，希望2036年完工。

王國材也坦言，高鐵延伸宜蘭雖避開翡翠水庫集水區，但仍會經過地質敏感區，必有一階及二階環評，以3年時間完成環評與細設是列為努力的目標。

針對過去高鐵宜蘭站址引起的爭議，王國材感謝各界提出寶貴意見，他說：「爭議是一時，現在終於落幕。」（編輯：管中維）1101219