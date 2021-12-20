高鐵宜蘭站址定案遭疑程序不公 王國材：已規畫兩年多

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交通部王國材20日上午在立法院接受媒體聯訪時表示，高鐵宜蘭站址將採縣政中心以南的「折衷案」，未來會有完整轉乘及接駁規畫，宜蘭各鄉鎮到高鐵宜蘭站約10至20分鐘，2022年起有3年的時間進行環境影響評估及細部設計。中央社記者施宗暉攝 110年12月20日

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）交通部長王國材今天上午接受媒體聯訪表示，高鐵宜蘭站址將採縣政中心以南的「折衷案」，未來會有完整轉乘及接駁規畫，宜蘭各鄉鎮到高鐵宜蘭站約10至20分鐘。

王國材昨天表示，高鐵延伸宜蘭最快2025年動工、2036年完工，宜蘭站址會在先前共識最高的第5案，也就是位於宜蘭縣政中心以南350公尺處的「折衷案」。

王國材今天出席立法院交通委員會，會議開始前接受媒體聯訪表示，高鐵延伸宜蘭的綜合規畫月底就會完成，「折衷案」是最後方案， 明年起有3年的時間進行環境影響評估及細部設計。

王國材說，高鐵宜蘭站址「折衷案」，除礁溪外，宜蘭其他地區都可接受，將來高鐵延伸宜蘭營運後，礁溪會有接駁公車，高鐵宜蘭站所在的特定區也會有完整轉乘規畫，並與台鐵未來的「宜蘭新站」平行共構，宜蘭各鄉鎮到高鐵宜蘭站大約只要10到20分鐘。

王國材提到，高鐵宜蘭站址採「折衷案」的優點，除了有特定區開發外，還繞過宜蘭市中心，可與宜蘭鐵路高架脫離，鐵路高架化就可如期在2032年完工。

王國材也坦言，高鐵延伸宜蘭綜合規畫上，先前顧問公司忽略過去溪南、溪北希望建設能夠做到南北平衡，這次放入溪北、溪南考量提出的「折衷案」，大致可接受。

針對外界質疑高鐵延伸宜蘭站址是後來才新增的「折衷案」，綜合規畫有程序爭議。

王國材說，高鐵延伸宜蘭綜合規畫是2019年11月就委託顧問公司進行，已2年多進入尾聲，最後是在站址的確定上，聽取地方民意及專業判斷，確定「折衷案」是大家可接受的方案，整個綜合規畫都很完整。（編輯：謝雅竹）1101220