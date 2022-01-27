高鐵宜蘭站址確定 縣政中心以南350公尺處

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）宜蘭縣政府表示，縣長林姿妙今天出席「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃」審查會，會中確定宜蘭端站址，也就是位於縣政中心以南350公尺處，林姿妙感謝中央協助。

縣府表示，林姿妙上午出席交通部「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃」報告審查會議，會中確定高鐵宜蘭端站址。林姿妙特別感謝交通部長王國材、中央各部會及交通部所屬機關等共同參與，各界齊心合力為宜蘭交通建設打拚。

縣府說明，高鐵延伸宜蘭案之後將送環保署進行環評，環評後還要經過行政院核定綜合規劃，才會辦理設計，後續再進行工程發包與施工。

縣府表示，有鑑於宜蘭鐵路高架化、高鐵延伸宜蘭及宜花東地區鐵路提速計畫互為關連，在部分路廊規劃重疊及車站共構規劃方面，縣府已啟動高鐵場站周邊都市發展及交通路網整體規劃。同時，建議交通部後續審慎評估車站周邊整體規劃，盡量減少建物徵收拆遷，保障民眾權益。（編輯：方沛清）1110127