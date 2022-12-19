高鐵延宜蘭恐危保育類 鐵道局：敏感區做每季調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北19日電）政府已定高鐵延伸至宜蘭，首場環境影響說明會今天在新北汐止舉行，針對高鐵路線對麝香貓等保育類動物恐有不利影響，鐵道局團隊說，二階環評會對敏感地區進行1年4季調查。

交通部鐵道局規劃先後在新北市、台北市與宜蘭縣舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響說明會」，希望傾聽地方聲音，作為後續環評與規劃的參考。

根據環保署公告的第1階段「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響說明書」審查結論，高鐵計畫路線及周邊有麝香貓、穿山甲、赤腹山雀、黃鸝等13種珍貴稀有保育類野生動物。環保署認為，高鐵延伸宜蘭工程對環境資源及對保育類或珍貴稀有動植物的棲息生存有顯著不利影響，應繼續進行第2階段環影響評估。

媒體在現場詢問，該如何保存珍貴的野生動植物，鐵道局團隊表示，在興建過程對生態都有持續注意，以宜蘭高鐵這條路線來說，選線時已經盡量避開動物重要棲息環境，針對無法避開部分，會在二階環評針對敏感地區進行1年4季調查。

鐵道局團隊說，最主要影響區是隧道口，會盡量縮減使用面積，至於橋梁段對麝香貓影響不大，未來會持續監測，針對隱蔽性高的中大型哺乳類動物會以自動相機採感應式拍攝，定期回收數據分析；至於蝙蝠動物，則會以錄音方式記錄蝙蝠超音波，了解動物棲地狀況，研擬減輕對策並送環保署審議，會依審議結果與減輕對策執行，降低對沿線生態影響。

另外，也有民代服務處人員提出噪音與高鐵路線行經過去遺留下來的煤礦坑遺址等問題，鐵道局團隊表示，最主要噪音影響是在隧道口與高架橋樑，高架橋伸縮縫會設鐵板以防止漏音，且沿線兩側會設隔音牆，並額外預留增設隔音牆空間；洞口部分也會避免噪音產生。以汐止段來看，高鐵路線經過地區都沒有敏感受體，主要行駛在丘陵等地區。

針對煤礦坑遺址部分，鐵道局團隊說，在規劃階段已進行探測，發現高鐵行經路段比較接近英隆煤礦、三功煤礦與雙溪煤礦3處，在路線設計上會盡量避開煤坑，如果無法避開，會改以坡度爬升方式盡量避開。

根據鐵道局提出的高鐵延伸宜蘭規劃，由南港車站往東延伸，至宜蘭地區後設置高鐵車站，交通部去年底敲定宜蘭站址位於宜蘭縣政中心以南350公尺處，2022年至2024年完成環境影響評估與細部設計，最快可望2025年動工，工期約11年，希望2036年完工。（編輯：張銘坤）1111219