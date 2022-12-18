高鐵延宜蘭路線保育類動物逾20種 麝香貓在列

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）政府已定高鐵延伸至宜蘭，鐵道局明天及20日將連續舉辦3場環境影響說明會。根據環保署已公告的第1階段環評審查，路線及周邊的保育類動物超過20種，珍貴稀有的麝香貓也在列。

交通部鐵道局將連續舉辦3場「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響說明會」，明天上午及下午分別在新北市及台北市，20日上午則在宜蘭縣。

根據環保署公告的第1階段「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響說明書」審查結論，計畫路線及其周邊500公尺範圍陸域生態調查，發現有麝香貓、穿山甲、赤腹山雀、黃鸝、黑翅鳶、大冠鷲、灰面鵟鷹、黑鳶、鳳頭蒼鷹、魚鷹、藍腹鷴、領角鴞及黃嘴角鴞等13種珍貴稀有保育類野生動物。

另外還有食蟹獴、台灣藍鵲、黑頭文鳥、鉛色水鶇、紅尾伯勞、白耳畫眉、冠羽畫眉、台灣山鷓鴣、台北樹蛙及翡翠樹蛙等10種其他應予保育的野生動物。

環保署認為，高鐵延伸宜蘭施工期間預估產生總挖方量約607.7萬立方公尺、總填方量約6萬立方公尺、棄土方量約601.7萬立方公尺；對環境資源或環境特性及對保育類或珍貴稀有動植物的棲息生存，都有顯著不利影響，應繼續進行第2階段環影響評估。

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鐵道局坦言，環評標準愈來愈高，闖關難度也愈來愈大，除了在地方舉辦環境影響說明會，將民眾意見納入第2階段環評參考外，也要提出如何在施工時不影響保育類動物的棲息地。

根據鐵道局提出的高鐵延伸宜蘭規劃，由南港車站往東延伸，至宜蘭地區後設置高鐵車站，交通部去年底敲定宜蘭站址位於宜蘭縣政中心以南350公尺處，2022年至2024年完成環境影響評估與細部設計，最快可望2025年動工，工期約11年，希望2036年完工。（編輯：張雅淨）1111218