滿足東部鐵路需求 高鐵宜蘭線開發案進二階環評

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（中央社記者張雄風台北24日電）為解決東部鐵路一票難求、供需失衡的瓶頸，鐵道局提出高鐵延伸宜蘭開發案送環保署審查，由於高鐵開發依法應進二階環評，環委最後要求加強路線的適宜、效益等，同意本案進入二階環評。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第426次會議，審查「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響說明書」。根據環境影響評估法施行細則第19條，高鐵新建或延伸工程，屬於應進行第二階段影響評估的開發行為，程序上須先於環評大會中確認。

開發單位交通部鐵道局表示，本計畫起點銜接既有南港站地下月台，沿線經南港聯絡道、國3、高鐵汐止基地預定地，再經平溪、雙溪、貢寮等區，以圓曲線形避開翡翠水庫集水區進入頭城，再自頭城交流道東南側通過國5，終點於宜蘭縣政府東南側設宜蘭站，避開翡翠水庫集水區，路線全線長約60.6公里，其中新建工程則約59.6公里。

鐵道局指出，高鐵延伸宜蘭有其必要性，可因應未來旅次集中、供需失衡擴大，提高北部與東部軌道競爭力，並解決東部鐵路一票難求的瓶頸。

環委最後請高鐵宜蘭線要說明路線的適宜、效益等，並建議未來審查需聘請交通專業學者與會，同意本案進入二階環評。

根據資料，本案預估斥資1880億元，最快2025年動工、2030年完工，屆時南港站往宜蘭站路程可縮短至19分鐘。（編輯：陳仁華）1110824