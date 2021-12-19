高鐵宜蘭站址確定 林姿妙：盼盡快展開後續作業

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宜蘭縣長林姿妙（前）19日表示，高鐵宜蘭站址確定設在宜蘭縣政中心以南350公尺處，也算是廣義的縣政中心站，希望交通部盡快展開後續作業。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王朝鈺宜蘭19日電）高鐵宜蘭站址確定設在宜蘭縣政中心以南350公尺處，宜蘭縣長林姿妙今天透過新聞稿表示，這處也算是廣義的縣政中心站，希望交通部盡快展開後續作業，讓宜蘭交通能夠更加順暢。

交通部長王國材今天接受中央社記者電訪時表示，高鐵延伸宜蘭最快2025年動工，高鐵宜蘭站址確定會在先前共識最高的第5案，也就是位於宜蘭縣政中心以南350公尺處的「折衷案」。

王國材指出，高鐵延伸宜蘭計畫預計年底完成綜合規畫，明年就會送交通部核定，並開始進行環評，預計2022年至2024年完成環境影響評估與細部設計，最快可望2025年動工，工期約11年，希望2036年完工。

林姿妙今天透過新聞稿表示，感謝中央重視宜蘭的交通建設，高鐵延伸宜蘭是縣民一直以來的盼望與期待，縣府希望宜蘭縣東西南北各區域都能平衡發展，如今確定站址，「我們非常的感謝」。

她說，縣政中心以南350公尺的站址也算是廣義的縣政中心站，希望交通部盡快展開後續作業，讓宜蘭的交通能夠更加順暢。

宜蘭市長江聰淵則透過影片表示，交通部選擇「折衷版」方案為設站宜蘭的最優先方案，「我們樂於接受」，他在這段期間也和交通部充分溝通，「折衷版」方案，第1，不會影響原本鐵路高架的期程；第2，站體可以降低到17公尺以下；第3，區段徵收的面積約可減半，無論在地景或從永續發展考量，不會因為高鐵建設而有過度破壞。

江聰淵說，希望鐵路高架期程能按照原本進度進行，加上高鐵延伸宜蘭能在預定時間內完成，如此對台灣整體的軌道網建設非常有利，更期盼盡快完成鐵路高架和高鐵延伸宜蘭，完成建構台灣鐵路網的重大建設。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇向中央社記者說，相信絕大多數宜蘭縣民對這個方案樂觀其成，民進黨宜蘭縣議會黨團也表示肯定，希望交通部能盡早規劃並盡快動工，看能否讓期程縮短，盡早讓高鐵奔馳在蘭陽平原，以符合全國人民的期待。（編輯：卞金峰）1101219

交通部長王國材19日表示，高鐵延伸宜蘭最快2025年動工，宜蘭站址確定在先前共識最高的第5案，位於宜蘭縣政中心以南350公尺處。（中央社製圖）