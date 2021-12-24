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高雄捷運又遭恐嚇 「V怪客」嗆新左營站將有血光之災

2021/12/24 14:50（12/24 20:42 更新）
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高雄市警方24日表示，一名自稱「V怪客」網友在高雄捷運公司網站留言「新左營站將有血光之災」，警方加強巡邏密度，確保車站安全。（鐵路警察局提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月24日
高雄市警方24日表示，一名自稱「V怪客」網友在高雄捷運公司網站留言「新左營站將有血光之災」，警方加強巡邏密度，確保車站安全。（鐵路警察局提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月24日
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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高捷美麗島站繼昨天遭恐嚇隨機殺人，今天上午又有一名自稱「V怪客」網友在高捷公司網站留言「新左營車站將有血光之災」，鐵路警和市刑大目前正透過IP位置追查凶嫌。

高市警方下午向中央社記者表示，一名自稱「V怪客」網友在高雄捷運公司網站留言「新左營站將有血光之災」，且疑透過網路跳板程式，變更IP位置在國外，增加警方查緝難度。

警方調查，今天上午已經接獲捷運警察隊報案，全案目前正由刑大偵查隊和科技偵查隊協助偵辦。另雖然內容並非針對高雄捷運，但警方仍審慎面對加強巡邏。

高捷公司則回應，因為主要留言內容並不是針對高捷，且案件目前已交由警方偵辦當中，不方便提供留言截圖和說明。

屏東林姓男子昨天才在社群網站噗浪發文「明天我會在高雄捷運美麗島站隨機殺5個人」，不到4小時就被刑大派員逮捕。今天上午又有人恐嚇要對民眾不利，全案正持續追查當中。（編輯：黃世雅）1101224

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