高雄捷運黃線計畫中央審議通過 預計117年底通車

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）國發會今天召開國發委員會議，會中審查通過高雄捷運黃線建設計畫。高雄市副市長林欽榮表示，建設計畫總經費1442.37億元，可擴大都會核心區路網，預計民國117年底完工通車。

林欽榮在臉書發文表示，今天下午率市府捷運團隊等人，代表高雄市長陳其邁北上參加國發會第93次委員會議，經各部會首長級委員們交換意見，並由市府團隊逐一回應提問後，會中審查通過高雄捷運黃線建設計畫。

林欽榮說，捷運黃線是繼高雄都會區的捷運紅線、橘線後的第3條地下捷運，路線連接亞洲新灣區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等人口稠密地區，路線總長約22.91公里，設置23座車站，並可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵等串連轉乘。

林欽榮指出，捷運黃線預計117年底完工通車，除能有效擴大都會區路網服務範圍，也是打造高雄市成為公共運輸導向、發展綠色運具的關鍵基礎工程。

林欽榮說，黃線建設計畫總經費達新台幣1442.37億元，由中央出資833.82億元、高雄市政府出資608.55億元，是國內少見的重大公共建設，將對高雄都會核心區發展有深遠影響。

林欽榮指出，捷運黃線不但能健全捷運路網、提高運量，也有助大眾運輸場站周邊地區再發展。高雄軌道建設包括輕軌及捷運黃線、小港林園線、岡山路竹延伸線等，市府均持續推動進度，加緊趕工。（編輯：郭諭儒）1101220