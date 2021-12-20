更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
高雄捷運
新聞專題
高雄捷運2/64

高雄捷運黃線計畫中央審議通過 預計117年底通車

2021/12/20 18:28（12/20 21:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國發會20日召開國發委員會議，會中審查通過高雄捷運黃線建設計畫。圖為高捷黃線規劃路線示意圖。（圖取自高雄市政府捷運工程局網頁mtbu.kcg.gov.tw）
國發會20日召開國發委員會議，會中審查通過高雄捷運黃線建設計畫。圖為高捷黃線規劃路線示意圖。（圖取自高雄市政府捷運工程局網頁mtbu.kcg.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）國發會今天召開國發委員會議，會中審查通過高雄捷運黃線建設計畫。高雄市副市長林欽榮表示，建設計畫總經費1442.37億元，可擴大都會核心區路網，預計民國117年底完工通車。

林欽榮在臉書發文表示，今天下午率市府捷運團隊等人，代表高雄市長陳其邁北上參加國發會第93次委員會議，經各部會首長級委員們交換意見，並由市府團隊逐一回應提問後，會中審查通過高雄捷運黃線建設計畫。

林欽榮說，捷運黃線是繼高雄都會區的捷運紅線、橘線後的第3條地下捷運，路線連接亞洲新灣區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等人口稠密地區，路線總長約22.91公里，設置23座車站，並可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵等串連轉乘。

林欽榮指出，捷運黃線預計117年底完工通車，除能有效擴大都會區路網服務範圍，也是打造高雄市成為公共運輸導向、發展綠色運具的關鍵基礎工程。

林欽榮說，黃線建設計畫總經費達新台幣1442.37億元，由中央出資833.82億元、高雄市政府出資608.55億元，是國內少見的重大公共建設，將對高雄都會核心區發展有深遠影響。

林欽榮指出，捷運黃線不但能健全捷運路網、提高運量，也有助大眾運輸場站周邊地區再發展。高雄軌道建設包括輕軌及捷運黃線、小港林園線、岡山路竹延伸線等，市府均持續推動進度，加緊趕工。（編輯：郭諭儒）1101220

延伸閱讀
高鐵宜蘭站址確定採用第5案 最快2025年動工高雄環狀輕軌路段C17至C20站 完成履勘基隆捷運第一階段路線敲定 南港至八堵設13站高捷黃線延伸前鎮漁港有譜 交通部同意補助規劃經費
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀