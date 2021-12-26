五月天首場演唱會落幕 高捷世運站進出逾3萬人

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五月天首場演唱會25日落幕，高雄捷運動用13部加班車完成疏運；高市交通局統計，高捷R17世運站25日單日進出人次約為3萬6790人。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月26日

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）五月天首場演唱會昨天落幕，高雄捷運動用13部加班車完成疏運。高市交通局統計，高捷R17世運站昨天單日進出人次約為3萬6790人，呼籲民眾後續3場演唱會，也多利用大眾運輸工具。

五月天睽違4年重返高雄世運主場館，於12月25、26、31日及明年1月1日舉辦共4場「好好好想見到你」演唱會。交通局今天發布新聞稿表示，昨天首場次演唱會結束後，約於晚間11時30分完成疏運。

交通局統計，世運主場館周邊道路包含翠華路、左楠路、軍校路等湧入大量車潮。截至晚間11時30分，捷運R17世運站單日進出站人次約為3萬6790人，接駁車達127車次，約5877人次，顯見宣導民眾選擇公共運輸發揮作用。

高捷公司對中央社記者表示，世運站平常日運量約不到1000人，但昨天從世運站上車的進站人數約1萬7000多人、從世運站下車的出站人數約1萬9000多人。

高捷公司表示，昨天晚間10時15分開始散場後，高捷即投入計劃加班車加強疏運，總計昨天散場階段動用13部加班車，含表訂車次共24列車順利完成疏運。後續3場演唱會，高捷公司也將持續採用同樣的運輸模式疏運。

交通局指出，另為疏運外縣市民眾，搭乘台鐵及高鐵的歌迷，可於台鐵新左營站（高鐵左營站）「北1出口」處，轉搭「免費接駁車」前往世運主場館。散場疏運部分，樂迷同樣可於世運大道南側搭乘「免費接駁車」返回台鐵新左營站。

交通局表示，首場演唱會結束散場疏運狀況良好，呼籲接下來3個場次，歌迷也能多搭乘捷運或是接駁專車前往現場。（編輯：黃世雅）1101226